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Fitch снизило прогноз цен на нефть

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Fitch снизило прогноз цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости нефти марки Brent на 2018 и 2019 гг. из-за ситуации на рынке, сложившейся из-за более легких, чем ожидалось, ограничений США в рамках санкций против Ирана, говорится в сообщении агентства.

«Мы пересмотрели в сторону ухудшения наш прогноз среднегодовой цены на нефть Brent. Теперь мы ожидаем цены на уровне $73 и $75 за баррель в 2018 и 2019 гг. соответственно. Наш предыдущий прогноз предполагал цены на уровне $74,5 и $81 за баррель в эти годы соответственно», — указывает агентство.

«Фундаментальные перспективы ухудшились со времени нашего последнего прогноза цен на нефть, в основном из-за того, что США смягчили свою позицию в отношении санкций к Ирану: наше мнение о спросе и предложении радикально не изменилось, но мировой баланс сместился к переизбытку», — поясняется в документе.

Кроме того, прогноз Fitch средней стоимости нефти Brent на 2020 г. составляет $82 за баррель, на 2021 г. — $84, а на 2022 г. — $85 за баррель. Агентство также ожидает цену нефти WTI по итогам 2018 г. на уровне $66 за баррель, в 2019 г. — $69 за баррель, в 2020 г. — $76, в 2021 г. — $78, а в 2022 г. — $80 за баррель.

Агентство также указывает, что нынешнее снижение цен выглядит «все более преувеличенным», а настроения на рынке — «медвежьи».

«Рынки, по-видимому, оценивают сильное замедление экономической активности и спроса на нефть. Рост экономики замедляется, но спрос со стороны развивающихся стран остается в целом сильным. И хотя предложение снижается, декабрьские сокращения добычи ОПЕК+ и продолжающееся снижение добычи в Венесуэле и Иране должны помочь нефти Brent восстановиться в цене в ближайшие месяцы», — полагают эксперты агентства.

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«В среднесрочной перспективе цены будут в значительной степени зависеть от исхода заседания ОПЕК в декабре. Наш базовый сценарий предполагает, что группа согласится на «более мягкий сценарий сокращения», что означает, что они уйдут от условий предыдущего соглашения и установят новые целевые уровни добычи, которые будут выше нынешних, заключает Fitch.

нефть, Fitch Ratings
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