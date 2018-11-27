Томос украинской церкви дадут 29 ноября

Официальное сообщение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви и о дате проведения Объединительного собора появится 29 ноября по завершении Синода Вселенского патриархата. Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает Интерфакс-Украина.
«В четверг, 29 ноября, после завершения Синода будет официальное сообщение, и оно станет окончательной точкой в этом процессе», — сказал Павленко журналистам во вторник в Стамбуле.
Он напомнил, что на заседании Синода 27-29 ноября должен быть утвержден текст Томоса.
Павленко рассказал, что согласно процедуре, должен состояться Объединительный собор, на котором будет объявлено о создании в Украине независимой Церкви.
«На этом соборе будет избран предстоятель этой Церкви, и он отправится в Константинополь для того, чтобы его получить», — сказал советник президента.
Он напомнил, что Объединительный собор доложен пройти в декабре.
Отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время его встреч с представителями Вселенского патриархата возможность приезда Вселенского патриарха Варфоломея в Киев 13 декабря, Павленко сказал: «Нет, такое не предусматривается».
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