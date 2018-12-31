Патриарх Кирилл призвал Константинополь отказаться от «легализации раскола в Украине»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом отказаться от создания новой церковной структуры в Украине и «легализации раскольников». Текст послания опубликован в понедельник на сайте Московского патриархата.
"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас, а история сохранит память о вас в числе тех святителей константинопольского престола, кто в труднейших политических условиях сумел не уронить достоинство церкви и сохранить ее единство", - говорится в тексте.
Напомним, что официальное подписание Томоса для новой церкви Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. А 6 января после божественной литургии Томос об автокефалии будет вручен митрополиту Православной церкви Украины.
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