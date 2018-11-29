Константинополь не дал томос и не назначил дату объединительного собора

Константинопольский патриархат не назначил дату проведения объединительного собора в Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, который проходил с 27 по 29 ноября. Об этом передают СМИ с места событий.

По итогам синода журналистам был передан пресс-релиз Вселенского патриархата, в котором говорится, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».

По каким причинам не был дан томос и не была объявлена дата объединительного собора, на данный момент неизвестно. Ранее ожидалось, что именно на синоде будет принято решение о предоставлении томоса и названа точная дата объединительного собора. В частности называлась дата 10 декабря.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви, а дату Объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

«Принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви. Также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей», — сказал глава государства в телеобращении в четверг вечером.

Президент отметил, что участники Собора выберут предстоятеля независимой автокефальной Православной церкви Украины, которому Вселенский патриарх и вручит Томос.