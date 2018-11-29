Константинополь не дал томос и не назначил дату объединительного собора

Константинопольский патриархат не назначил дату проведения объединительного собора в Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, который проходил с 27 по 29 ноября. Об этом передают СМИ с места событий.
По итогам синода журналистам был передан пресс-релиз Вселенского патриархата, в котором говорится, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».
По каким причинам не был дан томос и не была объявлена дата объединительного собора, на данный момент неизвестно. Ранее ожидалось, что именно на синоде будет принято решение о предоставлении томоса и названа точная дата объединительного собора. В частности называлась дата 10 декабря.
В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что Священный Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви, а дату Объединительного архиерейского собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.
«Принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви. Также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей», — сказал глава государства в телеобращении в четверг вечером.
Президент отметил, что участники Собора выберут предстоятеля независимой автокефальной Православной церкви Украины, которому Вселенский патриарх и вручит Томос.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016