Войти
Порошенко подписал новый указ о военном положении
официально
Порошенко подписал новый указ о военном положении
Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе
позиция
Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Военное положение – не что иное как захват власти. Порошенко за это должен уйти – РАЗУМНАЯ СИЛА (ВИДЕО)

796
Военное положение – не что иное как захват власти. Порошенко за это должен уйти – РАЗУМНАЯ СИЛА (ВИДЕО)

Украинцы оценивают введение военного положения, инициированного президентом Петром Порошенко, как попытку власти продлить свои полномочия. За подобные решения лидер страны обязан нести ответственность, а в данном случае – должно быть принято добровольное решение действующего президента Украины уйти в отставку.

Такое заявление сделал лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев в видеообращении, размещенном на YouTube-канале партии.

«Через 4 месяца очередные выборы. Перспективы переизбраться у действующего президента практически отсутствуют, поэтому он и его команда готовы пойти на такой циничный вариант, как имитация угроз, провокации на фронте, эскалация военного противостояния», прокомментировал А. Соловьев. 

Он добавил, что инициатива Банковой по введению военного положения обоснована лишь утратой доверия и поддержки людей.

«Режим готов отобрать у граждан последнее – не только деньги или собственность, но и наши конституционные права. Он (режим – ред.) желает лишить нас свободы передвижения, хочет украсть право голоса», – отметил политик. «Попытка таким циничным образом сорвать или оттянуть выборы провалилась. Парламент не только ограничил «хотелки» Банковой, но и проголосовал за постановление об обязательном проведении президентских выборов 31 марта 2019 года».

Лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает украинских граждан ответственно относиться к выборной кампании, к своему участию в ней, а также помнить, что голосовать – это не только право, но и долг ответственного за свое будущее гражданина. «Пришло время принимать обдуманные решения, настало время действовать разумно», – заявил А. Соловьев.

Напомним, 26 ноября состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем народные депутаты в урезанном виде поддержали президентский указ о введении военного положения в Украине.

За две недели до введения военного положения КМУ принял ряд регламентирующих ВП нормативных документов. Все документы опубликованы на правительственном портале.

военное положение, Александр Соловьев, Разумная сила
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016