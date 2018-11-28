Трамп пока не решил, стоит ли встречаться с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп пока не решил, отменит ли он встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая, по планам, должна состояться 1 декабря на саммите G20в Аргентине. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Ранее во вторник Трамп заявил, что не исключает возможность отмены встречи с российским лидером из-за инцидента с захватом российскими пограничниками украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Другой источник в Белом доме заявил Reuters, что Трамп регулярно получает информацию о ситуации в отношениях России и Украины от сотрудников своей администрации.

«Президент в ходе совещаний регулярно получает информацию о ситуации по России и Украине от сотрудников команды по национальной безопасности, — приводит Рейтер слова источника в Белом доме. — Такие совещания проводились в понедельник, во вторник во второй половине дня и снова сегодня — Мы проинформируем вас, когда будет дополнительная информация для общественности или политическое заявление в связи с этим вопросом».

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Однако через несколько часов после этого Трамп не исключил своего отказа от встречи из-за ситуации в Керченском проливе.

Очередное совещание Группы двадцати пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.