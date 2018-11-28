Трамп пока не решил, стоит ли встречаться с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп пока не решил, отменит ли он встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая, по планам, должна состояться 1 декабря на саммите G20в Аргентине. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Ранее во вторник Трамп заявил, что не исключает возможность отмены встречи с российским лидером из-за инцидента с захватом российскими пограничниками украинских военных кораблей в Керченском проливе.
Другой источник в Белом доме заявил Reuters, что Трамп регулярно получает информацию о ситуации в отношениях России и Украины от сотрудников своей администрации.
«Президент в ходе совещаний регулярно получает информацию о ситуации по России и Украине от сотрудников команды по национальной безопасности, — приводит Рейтер слова источника в Белом доме. — Такие совещания проводились в понедельник, во вторник во второй половине дня и снова сегодня — Мы проинформируем вас, когда будет дополнительная информация для общественности или политическое заявление в связи с этим вопросом».
Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердили, что Трамп рассчитывает на двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Однако через несколько часов после этого Трамп не исключил своего отказа от встречи из-за ситуации в Керченском проливе.
Очередное совещание Группы двадцати пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016