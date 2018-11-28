Саакашвили не признает итоги выборов в Грузии, призвал народ к неповиновению

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает грузинское общество не признавать итоги состоявшегося второго тура президентских выборов и начать массовые акции протеста.

«Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы», — заявил Саакашвили в среду в эфире телекомпании «Рустави 2».

Это произошло после обнародования данных экзит-полов, по которым в президентских выборах победила Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта».

Как сообщал Капитал, по данным экзит-полов во втором туре президентских выборов в Грузии побеждает провластный кандидат Саломе Зурабишвили.