Саакашвили не признает итоги выборов в Грузии, призвал народ к неповиновению

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает грузинское общество не признавать итоги состоявшегося второго тура президентских выборов и начать массовые акции протеста.
«Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям. Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы», — заявил Саакашвили в среду в эфире телекомпании «Рустави 2».
Это произошло после обнародования данных экзит-полов, по которым в президентских выборах победила Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта».
Как сообщал Капитал, по данным экзит-полов во втором туре президентских выборов в Грузии побеждает провластный кандидат Саломе Зурабишвили.
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