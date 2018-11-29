В Грузии объявили итоги выборов президента после подсчета 99% голосов

После обработки 99,7% бюллетеней победу на президентских выборах в Грузии одерживает независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили. За нее отдали свои голоса 59,56%, следует из данных на сайте ЦИК Грузии.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе после обработки данного количества бюллетеней набирает 40,44% голосов.

Exit poll, проведенные по заказу оппозиционного телеканала «Рустави 2» и телеканала «Имеди», также прочили победу во втором туре именно Зурабишвили.

Явка составила 56,23% избирателей.

Саломе Зурабишвили 66 лет, она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Работала в системе МИД Франции, в частности, во французском посольстве в Италии, в посольстве Франции в США. В 2003 году стала послом Франции в Грузии, год спустя возглавила МИД Грузии.

В 2005 году Зурабишвили оставила пост и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», позже движение было переименовано в партию «Путь Грузии». В 2010 году стала главой комиссии Совета безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана, в 2016-м была избрана в парламент Грузии.