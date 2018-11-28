Порошенко договорился с Эрдоганом поднять украинский вопрос на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили акт агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и договорились о том, что президент Турции поднимет украинский вопрос на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
«Собеседники договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20», — сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко проинформировал Эрдогана об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в частности, о введении режима военного положения. Он также призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.
В свою очередь, отмечается, Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.
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