Объединительный собор новой церкви хотят провести в Софии Киевской

Пресс-секретарь украинской УПЦ КП Евстратий Зоря считает, что объединительный собор православных церквей в Украине должен пройти в соборе Софийском соборе Киева.
«Нам кажется логичным и единственным местом... собор Святой Софии в Киеве. Это исторический храм, кафедра киевских архиереев с тысячелетней историей. Это кажется единственным логичным и надлежащим для такого события местом. Тем более, что собор Святой Софии является национальным музеем-заповедником, который не принадлежит ни к одной из православных юрисдикций. С этой точки зрения это также нейтральное место для проведения такого мероприятия», — сказал Зоря в интервью интернет-изданию «Главком».
Софийский собор является частью национального заповедника «София Киевская» и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор не принадлежит какой-либо конфессии, является государственным. В этом соборе обычно лишь проводят молитву, на которую собираются представители разных конфессий в День независимости Украины 24 августа.
Также Зоря рассказал, что в таком соборе смогут участвовать только те, кто обратился к Константинопольскому патриархату, то есть большинство иерархов Украинской православной церкови (УПЦ) не смогут принять участия.
«Участие в собрании будут принимать те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха», — рассказал он.
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