Бэнкси запустил онлайн-лотерею в помощь беженцам

Британский уличный художник Бэнкси решил разыграть в Интернете собственную скульптуру «Dream Boat» («Корабль мечты»), а всю выручку направить в помощь беженцам. Для участия в конкурсе нужно заплатить и попытаться угадать, сколько весит произведение.

Минимальный взнос — 2,5 доллара. По желанию игроки могут увеличить эту сумму, верхняя граница сбора — 127 долларов. Поклонникам Бэнкси предлагается угадать вес скульптуры. Тот, кто назовет наиболее близкое к реальному число, станет обладателем произведения. Голосовать можно неограниченное количество раз. Если несколько игроков назовут правильный ответ, победителя выберут жеребьевкой.

Свои варианты ответов можно присылать до 22 декабря 2018 года.

Розыгрыш проходит на сайте Choose Love. Там есть подсказка — размер скульптуры составляет 90×38×42 сантиметра, корпус лодки изготовлен из стекловолокна, а фигурки в ней — из смолы.

Choose Love — это благотворительный онлайн-магазин, пользователи которого могут сделать беженцам подарок в виде одежды, палаток или спальных мешков. В 2017 году около 200 миллионов человек купили там товары на сумму более 1,3 миллиона долларов.