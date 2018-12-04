Бывшего руководителя ГФС Продана отпустили на поруки

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану мера пресечения в виде взятия на поруки. Такое решение после полуночи 4 декабря объявила судья Ирина Усатова, выйдя из совещательной комнаты.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

Ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры предложили суду взять Мирослава Продана под стражу на 60 суток, а альтернативой этому выбрать залог в размере 89 млн гривен.

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в незаконном получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.