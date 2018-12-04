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Могерини призвала Европу и Америку вместе противостоять России

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Могерини призвала Европу и Америку вместе противостоять России

Европа и Америка должны сохранять единство в противостоянии вызовам со стороны России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время выступления в Гарвардской школе наук и международных дел имени Кеннеди в Кембридже, сообщает «Радио Свобода».

«В эти недели мы увидели, что у нас общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины — только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и где бы то ни было», — заявила она.

Могерини напомнила, что со времен незаконной аннексии Крыма Европа и США вместе постоянно заявляют, что «границы не могут и не должны изменяться военной силой и когда этот основополагающий принцип нарушается, мы чувствуем себя менее в безопасности».

«А нынешние события в Азовском море (нападение России на украинские корабли в Керченском проливе —Ред.) в определенной мере — я не сказала бы, что являются неизбежным следствием, потому что таких вещей всегда следует избегать, — но прямым следствием очевидного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории», — сказала она.

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Могерини подчеркнула, что «Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ».

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Керченский пролив, Федерика Могерини
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