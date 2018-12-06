ЕС увеличит поддержку регионов юго-востока Украины

ЕС изучает возможность увеличения поддержки регионов на юго-востоке Украины в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерии на встрече в Милане с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Встреча прошла в кулуарах 25-го министерского совета ОБСЕ, стороны обменялись мнениями о ситуации в Азовском море.
«ЕС изучает пути увеличения поддержки регионов юго-востока Украины, на которые экономически влияет затрудненный РФ доступ к украинским портам через Керченский пролив. Министр иностранных дел Климкин проинформировал о мерах, принятых Украиной, в том числе о введении военного положения и его сфере применения», — говорится в сообщении дипслужбы ЕС.
Напомним, что 25 ноября российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В РФ против моряков было возбуждено уголовное дело о «незаконном пересечении государственной границы». Украина после инцидента ввела военное положение в десяти областях.
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