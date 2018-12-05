НАБУ нашло виновных в срыве запуска украинского спутника

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к причинению убытков ГП «Укркосмос» на 8 миллионов 245 тысяч долларов. Как сообщает НАБУ, это произошло 4 декабря.
Один из подозреваемых — бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины — задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
«Этого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. Ст.191 („Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“) и ч.3 ст.209 („Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем“) Уголовного кодекса Украины», — информирует НАБУ.
«Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины», — добавляет бюро.
По данным следствия, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш».
В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Детективы НАБУ проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба «Укркосмосу».
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