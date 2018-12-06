Рада дала статус участника боевых действий бойцам ОУН и «Полесской сечи»

Народные депутаты расширили круг участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке. Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующий проект закона (№ 8519) в первом чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
Принятым законом внесены изменения в ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. В нынешней редакции участниками боевых действия признаются воины Украинской повстанческой армии, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, не совершившие преступления против мира и человечества, и были реабилитированы.
После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий будут признаны также воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.
В этот перечень также входят воины, признанные борцами за независимость Украины в XX веке, согласно закону о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке.
Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации.
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