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НАБУ и САП расследуют, почему НБУ не выводит с рынка проблемный «Мисто Банк»

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НАБУ и САП расследуют, почему НБУ не выводит с рынка проблемный «Мисто Банк»

27 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) по результатам рассмотрения заявления ООО «Каховка Пром-Агро» внесла сведения № 42018000000002973 в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного преступления первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой и другими должностными лицами НБУ, которые, по версии компании-заявителя, злоупотребляя служебным положением в интересах нардепа Ивана Фурсина, «не употребляют предусмотренных действующим законодательством мер для отнесения ПАО „Мисто Банк“ к неплатежеспособным». Об этом говорится в письме САП и выписке из ЕРДР, которые оказались в распоряжении Finbalance.

Согласно приведенным данным, это уголовное производство расследует НАБУ по ст. 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением»).

По данным НБУ, нардеп Иван Фурсин контролирует 97,18% акций «Мисто Банк». Также он (вместе с Юлией Левочкиной) является совладельцем банка «Клиринговый дом».

Согласно отчетности «Мисто Банка», на 1 ноября он нарушал ряд нормативов НБУ, в т.ч.

— Н2 (норматив достаточности регулятивного капитала), который на отчетную дату составил 2,89%, тогда как нормативное требование — не менее 10%;
— Н7 (норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента), который составил 142,33%, тогда как нормативное требование — не более 25%;
— Н9 (норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных одному инсайдеру), который составил 183%, тогда как нормативное требование — не более 25%.

Вместе с тем, «Мисто Банк» констатировал в отчетности, что указанные значения нормативов «в рамках действующей по состоянию на 01.11.2018 программы капитализации».

По данным НБУ, убыток «Мисто Банка» за 10 месяцев-2018 — 177,2 млн. грн. Чистые активы «Мисто Банка» в январе-октябре сократились с 2,02 млрд. грн до 1,55 млрд. грн (из которых в т.ч. 615 млн грн — инвестиционная недвижимость, 228 млн грн — кредиты юрлицам, 73 млн грн — кредиты физлицам.)

Объем средств физлиц в «Мисто Банке» на 01.11.2018 составил 818 млн грн, юрлиц — 176 млн грн, банков — 321 млн грн.

В сентябре первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что «Мисто Банк» Ивана Фурсина (как и банк «Кредит Днепр» Виктора Пинчука) должны до конца года возобновить выполнение норматива адекватности регулятивного капитала.

«Мы активно работаем с акционерами этих банков — «Мисто Банк» уже подал программу дополнительных действий и мы ее почти утвердили, «Кредит Днепр» находится в процессе. Время у них есть до конца года, как и у всех других банков, с которыми мы работаем на основании трехлетних программ докапитализации после первых стресс-тестов. «Почему они „выпали“ из норматива? По результатам последней диагностики качества активов банки признали дополнительные убытки по старым проблемным кредитам, по которым у них был ряд судебных процессов», — констатировала Рожкова. По ее словам, банки должны будут решить проблемы с капиталом докапитализацией или реструктуризацией проблемной задолженности.

В ноябре Екатерина Рожкова заявила, что НБУ разрешил банкам завершить процесс докапитализации до 01.04.2019 (тогда как ранее предполагалось, что банки должны были достичь минимально необходимого показателя капитала к концу 2018). Кроме того, регулятор разрешил банкам обеспечить выполнение планов реструктуризации до конца 2019 года.

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Нардеп Иван Фурсин, которому принадлежит «Мисто Банк», — младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа. Он в свое время возглавлял наблюдательный совет банка «Надра», который до банкротства принадлежал Дмитрию Фирташу.

Также Иван Фурсин был в числе совладельцев латвийского АО Trasta komercbanka, которому в начале марта 2016 Европейский центробанк (ЕЦБ) аннулировал лицензию. По данным НБУ, Trasta komercbanka контролирует 4,2% акций «Мисто Банк». Trasta komercbanka также фигурировал в расследовании по выводу миллиардов рефинансирования НБУ из Дельта Банка.

Иван Фурсин, Мисто Банк
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