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Суд Бразилии приостановил сделку между Boeing и Embraer

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Суд Бразилии приостановил сделку между Boeing и Embraer

Федеральный суд штата Сан-Паулу принял решение о заморозке сделки по созданию альянса между бразильской авиастроительной компанией Embraer и американской Boeing. Об этом сообщает Reuters.

Судья предписал руководствам компаний приостановить работу над созданием совместного предприятия до тех пор, пока это решение не будет отменено. Он обосновал свое решением тем, что избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пока не вступил в должность, а также приближающимися новогодними праздниками.

Как отмечает Reuters, решение суда было принято на фоне обеспокоенности некоторых членов парламента Бразилии, которые считают сделку невыгодной для госкомпании и национальной экономики в целом. Ранее четверо конгрессменов от левой Партии трудящихся (ПТ) подали иск в отношении правительства страны и Embraer с требованием заморозить переговоры по сделке.

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Boeing и Embraer объявили о планах создать совместное предприятие по производству пассажирских самолетов и оказанию сопутствующих услуг в июле текущего года. Компании подписали соглашение, в соответствии с которым 80% акций будущей компании будут принадлежать Boeing, а 20% — Embraer.

Boeing, Embraer
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