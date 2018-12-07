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Виновные в уничтожении военного аэродрома в городе Чортков до сих пор не наказаны

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Виновные в уничтожении военного аэродрома в городе Чортков до сих пор не наказаны

Действующий военный аэродром с боевыми современными самолетами и другой техникой спецназначения в городе Чортков был уничтожен в 2005 году. Виновные в уничтожении стратегического военного объекта до сих пор не наказаны, пишет Golos.ua.

Журналисты пытаются выяснить причины уничтожения мощного военного аэродрома в городе Чорткове. Аэродром был ликвидирован в 2005 году по приказу Министра обороны Украины Анатолия Гриценко. В короткие сроки взлетная полоса была демонтирована, самолеты, которые могли еще эксплуатироваться — были порезанные на металл. Остатки оборудования было разграблено сначала самими же военными, а потом и местными жителями. Почему у руководителей министерства возникало решение о ликвидации аэродрома, до сих пор не понятно.

Уничтожение аэродрома в 2005 году было настоящей трагедией для местных военных летчиков и удивило даже местных чиновников. Когда стало известно о решении из Министерства Обороны о расформировании воинской части А-3-92, Чортковскому райсовету было предложено рассмотреть вопрос о принятии в коммунальную собственность аэродрома. Специально созданная местными властями комиссия посетила аэродром и обнаружила, что там демонтируют объекты управления и обеспечения воздушного движения, радионавигации и посадки, электротехническое оборудование. Однако, по мнению членов комиссии, работы проводились без соблюдения установленного законодательством порядка.

Получив выводы комиссии о состоянии дел в Чортковском аэродроме, тогдашний председатель Тернопольской ОГА Иван Стойко направил письмо к министру обороны Украины Анатолию Гриценко и отметил, что, по его мнению, деятельность командования военно-воздушных сил приводит к разрушению аэродрома в Чорткове и не способствует реализации государственной политики по сохранению имущества и развития авиационного транспорта Украины, а также ставит под сомнение целесообразность передачи аэродрома в коммунальную собственность. Но эти слова областного главы так и остались пустым звуком.

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Сегодня Чортковский аэродром представляет собой пустоту, в городе не осталось даже бомбоубежища. Местные жители считают, что военных руководителей, которые принимали решение об уничтожении действующего военного аэродрома в городе Чортков, нужно привлечь к ответственности.

Анатолий Гриценко, ВСУ, Чортков
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Пятница, 7 декабря 2018
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