Митрополит Онуфрий отправил обратно приглашение Варфоломея на Объединительный собор

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение Объединительный собор, который должен собраться в Киеве 15 декабря, без ответа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на „объединительный собор“, запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору. Точно так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ, отсылая приглашения обратно», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду президент Петр Порошенко объявил, что Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. Тогда глава государства сообщил, что Константинопольский патриарх Варфоломей уже подписал соответствующие письма иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также иерархам Украинской православной церкви «с приглашением принять участие в этом историческом событии».

Позже митрополит УПЦ Александр Драбинко опубликовал текст пригласительного письма Варфоломея, в котором отмечается, что в случае отказа Онуфрия принять участие в соборе глава УПЦ лишится своего титула. «После выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», — сказано в опубликованном переводе письма.