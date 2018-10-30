Экспресс Киев-Борисполь могут сделать круглосуточным

Поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь будут курсировать с интервалом от 30 минут в часы пик до 1,5 часа в остальное время. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на и.о. главы правления ПАО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова.
«Планируем на первом этапе, что в час пик периодичность движения экспресса будет составлять 30-40 минут. В менее нагруженное время — от 40 минут до 1,5 часа», — сказал Кравцов.
По его словам, сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5 часов утра.
«Есть вопрос по количеству авиарейсов в аэропорт в ночное время. Насколько я знаю их немного. Думаем, есть ли смысл в ночном экспрессе, или просто необходимо будет увеличить интервалы движения. Но в рабочем порядке мы отрабатываем круглосуточный режим работы», — отметил глава УЗ.
Он добавил, что окончательное расписание движения экспресса будет оглашено в ближайшее время.
«Сейчас согласовываем график движения. Учитываем, что после запуска этого экспресса, участок пути между Дарницей и Борисполем будет одним из самых поездо-напряженных в Украине. Там будет большое количество пассажирского пригородного движения, к которым добавится экспресс», — отметил Кравцов.
Напомним, ранее «Укрзализныця» показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский — Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.
Предварительная стоимость проезда — 80 гривен. Расчетное время в пути — 35 минут.
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