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Патриарх Кирилл прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине

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Патриарх Кирилл прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине

Создаваемая единая поместная церковь в Украине не может быть «от бога», поскольку строится на злобе и ненависти, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь, прислушайтесь к интонациям, прислушайтесь к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть могут быть от бога? Да нет же!» — сказал патриарх РПЦ в проповеди после божественной литургии.

Он считает, что «все те, кто стремятся сегодня утвердить так называемую незалежную церковь и которые ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать их церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой», говорят на «языке силы и ненависти», а не на «языке бога», их церковь не может «творить волю божию».

«Послушайте лидеров раскола. С какой ненавистью они говорят! Разве это пастырское слово? Разве это слово любви? И послушайте блаженнейшего Онуфрия, иерарха нашей Церкви, который никогда ничего не говорит плохого даже о раскольниках. Молятся, плачут люди о том, что есть раскол. Но никто же ведь не предлагает государству уничтожить раскол силой, и даже грубых слов в адрес раскольников не говорят», — отметил предстоятель РПЦ.

Чтобы свет отличить от тьмы, добавил патриарх, не нужно «много мудрствовать», а нужно «внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме». По его словам, сегодня в Украине происходят очень тяжелые события, и «силы зла, которые рядятся в ангела света, восстали на православную церковь».

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Напомним, что 15 декабря в Киеве пройдет Объединительный собор православных церквей в Украине по итогам которого будет создана новая автокефальная церковь. При этом УПЦ заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии церкви в Украине Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Беларусь.

Кирилл, Объединительный собор
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Комментарии (1)
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Гость
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Микола Радченко
Микола Радченко 1 час 37 минут назад

Це думки людини, яка не розуміє прагнення людей до свободи й демократії.

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