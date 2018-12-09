Патриарх Кирилл прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине

Создаваемая единая поместная церковь в Украине не может быть «от бога», поскольку строится на злобе и ненависти, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь, прислушайтесь к интонациям, прислушайтесь к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть могут быть от бога? Да нет же!» — сказал патриарх РПЦ в проповеди после божественной литургии.
Он считает, что «все те, кто стремятся сегодня утвердить так называемую незалежную церковь и которые ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать их церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой», говорят на «языке силы и ненависти», а не на «языке бога», их церковь не может «творить волю божию».
«Послушайте лидеров раскола. С какой ненавистью они говорят! Разве это пастырское слово? Разве это слово любви? И послушайте блаженнейшего Онуфрия, иерарха нашей Церкви, который никогда ничего не говорит плохого даже о раскольниках. Молятся, плачут люди о том, что есть раскол. Но никто же ведь не предлагает государству уничтожить раскол силой, и даже грубых слов в адрес раскольников не говорят», — отметил предстоятель РПЦ.
Чтобы свет отличить от тьмы, добавил патриарх, не нужно «много мудрствовать», а нужно «внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме». По его словам, сегодня в Украине происходят очень тяжелые события, и «силы зла, которые рядятся в ангела света, восстали на православную церковь».
Напомним, что 15 декабря в Киеве пройдет Объединительный собор православных церквей в Украине по итогам которого будет создана новая автокефальная церковь. При этом УПЦ заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии церкви в Украине Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Беларусь.
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