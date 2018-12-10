В Армении Пашинян с разгромным счетом выиграл выборы: в парламент прошли только его сторонники

Центральная избирательная комиссия Армении завершила электронный подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах.

Блок «Наш шаг», возглавляемый лидером армянской революции, действующим и.о. премьера Никол Пашинян, получил 70.43% голосов избирателей.

На втором месте — партия «Процветающая Армения» с 8.27%. Лидер этой партии Гагик Царукян во времена революции также поддерживал Пашиняна и, не исключено, будет его соратником по ключевым инициатив будущей власти Армении.

Третья партия, проходит в парламент с 6,37% голосов — «Светлая Армения», которая также поддержала революцию под руководством Пашиняна.

Партии-представители предыдущей армянской власти, в том числе недавно правящая Республиканская партия, даже не преодолели проходной барьер.