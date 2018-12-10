Лавров заявил о притеснении в Украине русскоязычного населения

Москва обеспокоена продолжающимися в ряде стран притеснениями русскоязычных граждан. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, передает ТАСС.
«Хочу обратить внимание на продолжающийся беспредел в Евросоюзе, который как раз сегодня проводит трапезу с украинским министром иностранных дел, в ходе которой, как заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, обсудят, какую еще помощь — цитирую — Украине еще необходимо оказать», — сказал он.
Как считает Лавров, в ряде государств, в том числе в Украине и странах Запада, на активистов структур соотечественников оказывается давление. «Правозащитники и журналисты сталкиваются с различными ограничениями, преследованиями, даже арестами. Глубокое беспокойство вызывает дискриминационная кампания в отношении российских СМИ. Это прямое нарушение принципов свободы слова, попытки ввести цензуру», — продолжил министр.
«Идет наступление на русский язык и образование на нем. Молодых соотечественников пытаются оторвать от исторической родины, заставить забыть о своей культурной и языковой идентичности», — уверяет глава МИД РФ.
В это время, считает Лавров, западные страны зачастую не реагируют на нарушение прав русскоязычного населения. «На Западе продолжают придерживаться двойных стандартов в области прав человека. Там, где это политически выгодно, просто закрывают глаза на грубейшие нарушения», — заявил он.
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