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Лавров заявил о притеснении в Украине русскоязычного населения

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Лавров заявил о притеснении в Украине русскоязычного населения

Москва обеспокоена продолжающимися в ряде стран притеснениями русскоязычных граждан. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, передает ТАСС.

«Хочу обратить внимание на продолжающийся беспредел в Евросоюзе, который как раз сегодня проводит трапезу с украинским министром иностранных дел, в ходе которой, как заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, обсудят, какую еще помощь — цитирую — Украине еще необходимо оказать», — сказал он.

Как считает Лавров, в ряде государств, в том числе в Украине и странах Запада, на активистов структур соотечественников оказывается давление. «Правозащитники и журналисты сталкиваются с различными ограничениями, преследованиями, даже арестами. Глубокое беспокойство вызывает дискриминационная кампания в отношении российских СМИ. Это прямое нарушение принципов свободы слова, попытки ввести цензуру», — продолжил министр.

«Идет наступление на русский язык и образование на нем. Молодых соотечественников пытаются оторвать от исторической родины, заставить забыть о своей культурной и языковой идентичности», — уверяет глава МИД РФ.

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В это время, считает Лавров, западные страны зачастую не реагируют на нарушение прав русскоязычного населения. «На Западе продолжают придерживаться двойных стандартов в области прав человека. Там, где это политически выгодно, просто закрывают глаза на грубейшие нарушения», — заявил он.

Сергей Лавров, русский язык, отношения с Россией
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