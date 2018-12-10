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Китайский суд запретил продажи в стране семи моделей iPhone

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Китайский суд запретил продажи в стране семи моделей iPhone

Американская компания — производитель процессоров Qualcomm заявила, что по ее иску китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone корпорации Apple, которую Qualcomm обвиняет в нарушении патентов. Заявление Qualcomm опубликовано в понедельник на ее официальном сайте.

Решение, принятое в предварительном порядке судом первой инстанции китайского города Фучжоу (провинция Фуцзянь), предписывает остановить продажи в Китае моделей смартфонов iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Судебное решение о приостановке продаж не касается моделей смартфонов Apple новейшего поколения, представленных в сентябре этого года: iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

«Мы глубоко ценим наши отношения с клиентами и редко прибегаем к помощи судов, но мы убеждены в необходимости защищать права интеллектуальной собственности», — заявил Дон Розенберг, исполнительный вице-президент Qualcomm. «Apple продолжает извлекать выгоду из нашей интеллектуальной собственности и в то же время отказывается выплачивать нам компенсацию, — добавил он. — Это предписание суда является еще одним подтверждением силы широкого портфеля патентов Qualcomm».

В свою очередь компания Apple выступила с заявлением о том, что решение китайского суда относится только к моделям ее смартфонов, работающих на операционных системах старого поколения, отмечает телеканал CNBC. «Попытки Qualcomm добиться запрета наших продуктов являются еще одним отчаянным шагом компании, правовую практику которой изучают регуляторы по всему миру», — говорится в заявлении. «Все модели iPhone остаются доступными для наших клиентов в Китае», — заверила Apple.

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Компания Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих для продукции Apple, в сентябре этого года обвинила ее в краже информации, составляющей коммерческую тайну, для оказания помощи корпорации Intel. Qualcomm обвиняет Apple в том, что компания украла «огромное количество» конфиденциальной коммерческой информации для того, чтобы улучшить характеристики чипов компании Intel, которая производит микропроцессоры и является конкурентом Qualcomm. Qualcomm подала против Apple иск на $1 млрд в суд США и на $145 млн — в суд КНР.

Apple, КНР, Qualcomm
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