Apple проиграла суд – убирает с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8

Компания Apple временно убирает с полок своих официальных магазинов в Германии модели iPhone 7 и 8 после решения окружного суда в Мюнхене о том, что компания нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Apple в Германии.
«Разумеется, мы разочарованы этим решением суда и обжалуем его, — отметили в компании. — Во время апелляционного производства модели iPhone 7 и 8 не будут доступны для продажи в 15 магазинах Apple в Германии». В то же время в Apple подчеркнули, что iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR это не касается. Все модели Apple, тем не менее, можно будет приобрести у операторов мобильной связи, а также в торговых точках, занимающихся перепродажей продуктов компании, а таковых в ФРГ около 4,3 тыс.
Ранее в четверг Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих и процессоров для смартфонов, выиграла патентный спор у Apple в ФРГ. Окружной суд в Мюнхене постановил, что Qualcomm отныне может требовать запрета продаж в Германии моделей iPhone 7, 8, а также iPhone X прошлого года выпуска, при этом для принятия решения о запрете соответствующих продуктов Qualcomm должна внести обеспечительный платеж в размере €668,4 млн. На новые модели iPhone XS, XR в любом случае возможный запрет распространяться не будет. Кроме того, Apple должен выплатить компенсацию Qualcomm, размер которой пока не уточняется.
Речь идет о патентных правах на технологию, позволяющую дольше работать батарее iPhone.
Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила «яблочную» компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В судах Мюнхена и Мангейма идет рассмотрение около десятка исков Qualcomm против Apple. До сегодняшнего дня одно из дел было приостановлено, еще в одном случае иск был отклонен.
В середине декабря суд китайского города Фучжоу по иску Qualcomm также принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели.
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