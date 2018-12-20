Войти
Трамп не хочет быть «полицейским Ближнего Востока»
позиция
Трамп не хочет быть «полицейским Ближнего Востока»
Порошенко пересчитал российских военных на границе с Украиной
дружба народов
Порошенко пересчитал российских военных на границе с Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

гаджеты
RSS

Apple проиграла суд – убирает с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8

937
Apple проиграла суд – убирает с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8

Компания Apple временно убирает с полок своих официальных магазинов в Германии модели iPhone 7 и 8 после решения окружного суда в Мюнхене о том, что компания нарушает патентные права поставщика комплектующих Qualcomm. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Apple в Германии.

«Разумеется, мы разочарованы этим решением суда и обжалуем его, — отметили в компании. — Во время апелляционного производства модели iPhone 7 и 8 не будут доступны для продажи в 15 магазинах Apple в Германии». В то же время в Apple подчеркнули, что iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR это не касается. Все модели Apple, тем не менее, можно будет приобрести у операторов мобильной связи, а также в торговых точках, занимающихся перепродажей продуктов компании, а таковых в ФРГ около 4,3 тыс.

Ранее в четверг Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих и процессоров для смартфонов, выиграла патентный спор у Apple в ФРГ. Окружной суд в Мюнхене постановил, что Qualcomm отныне может требовать запрета продаж в Германии моделей iPhone 7, 8, а также iPhone X прошлого года выпуска, при этом для принятия решения о запрете соответствующих продуктов Qualcomm должна внести обеспечительный платеж в размере €668,4 млн. На новые модели iPhone XS, XR в любом случае возможный запрет распространяться не будет. Кроме того, Apple должен выплатить компенсацию Qualcomm, размер которой пока не уточняется.

Речь идет о патентных правах на технологию, позволяющую дольше работать батарее iPhone.

Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила «яблочную» компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В судах Мюнхена и Мангейма идет рассмотрение около десятка исков Qualcomm против Apple. До сегодняшнего дня одно из дел было приостановлено, еще в одном случае иск был отклонен.

Читайте также: Украина обязалась перед МВФ наказать Бахматюка, Фирташа и Лагуна

В середине декабря суд китайского города Фучжоу по иску Qualcomm также принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели.

Apple, Qualcomm
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Курсовая динамика ноября-декабря уходящего года была довольно насыщенной и доллар снова привлек к себе внимание как населения, так и бизнеса. Еще более интересной ситуация может быть в 2019 году. Выборы, растущая зависимость от аграриев (а значит и от урожая 2019) и дисбаланс во внешней торговле, на фоне растущей поддержки от внешних кредиторов, обещают сделать 2019 год для валютного рынка скорее не сложным, а очень интересным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экономических прогнозах

Окончание года – время, когда принято оглашать прогнозы: насколько процентов вырастет/снизится ВВП, каким будет курс гривны, как изменится сальдо платежного баланса, на сколько долларов подорожает/подешевеет баррель нефти, et cetera. При этом все совершаемые экономические прогнозы можно разделить на три класса - со слабой, средней и сильной степенью прогнозирования.
Билл Гейтс
Билл Гейтс
основатель Microsoft

Что должно волновать нас в XXI веке

Человеческий разум всегда тревожится. Это не обязательно плохо - в конце концов, если за вами гонится медведь, ваши переживания по этому поводу могут спасти вам жизнь. Хотя в наши дни большинству людей не приходится лишаться сна из-за медведей, современная жизнь дает множество других причин для волнений: терроризм, изменение климата, развитие ИИ, посягательство на частную жизнь и даже очевидный упадок международного сотрудничества. В своей увлекательной новой книге «21 урок XXI века» (21 Lessons for the 21st Century) историк Юваль Ной Харари создает полезную основу для противостояния этим страхам.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016