В Украине запретили три препарата от высокого давления

В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств «Валсартан», «Ванатекс», «Ванатекс Комби», «Тиара Трио» для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывает рак) для человека.

Именно поэтому Госслужба постановила изъять все серии этих препаратов:

1. Порошок «Валсартан» производства «Майлан Лабораториз Лимитед», Индия;

2. Таблетки «Ванатекс» и «Ванатекс Комби» производства Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» С. А., Польша;

3. Таблетки «Тиара Трио» производства ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина.