В Украине ликвидируют дочку российского ВТБ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка для признанного неплатежеспособным АО «ВТБ Банк». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО „ВТБ Банк“, гарантируемых Фондом ... и признать его несостоятельным», — сказано в сообщении.

Указанный в сообщении пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.

Напоменим, что Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.