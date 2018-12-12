Аннегрет Крамп-Карренбауэр может досрочно стать канцлером ФРГ

Немецкий Христианско-демократический союз (ХДС) изучает возможность того, что Ангела Меркель передаст полномочия канцлера новому лидеру консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр до 2021 года. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на источники в руководстве ХДС.

По информации издания, в ХДС существует план на тот случай, если социал-демократы выйдут из нынешней коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии — СДПГ). В следующем году правящий альянс подвергнется серьезным испытаниям — в мае пройдут выборы в Европарламент, осенью — выборы в трех восточногерманских землях (Бранденбург, Саксония, Тюрингия).

Не исключено, что СДПГ может на этих выборах занять четвертое место после ХДС, «зеленых» и «Альтернативы для Германии». Если ситуация будет развиваться таким образом, что очень вероятно, то, скорее всего, в СДПГ произойдет смена власти и партия действительно выйдет из коалиции. Многие члены СДПГ связывают падение рейтингов с участием в правительстве ФРГ.

Руководство христианских демократов в таком случае планирует создать правительство меньшинства с Крамп-Карренбауэр на посту канцлера. Ранее Свободная демократическая партия (СвДП) и «зеленые» сигнализировали о том, что готовы поддержать этот вариант.

Возможно также формирование коалиции под названием «Ямайка» (по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки — блок ХДС/ХСС, СвДП и «зеленые»). СвДП выдвигала единственное условие создания такого альянса — Меркель не должна возглавлять правительство. «Бильд» со ссылкой на источники в правлении ХДС пишет, что Меркель готова оставить пост канцлера до 2021 года, если нужно будет сформировать «Ямайку».

В руководстве ХДС рассчитывают, что она передаст Крамп-Карренбауэр пост главы Кабмина самое позднее весной 2020 года с тем, чтобы последняя усилила свои позиции в виде такого «канцлерского бонуса» и повела консерваторов на выборы 2021 года. В статье отмечается, что пока первоочередной задачей Крамп-Карренбауэр является сближение противоборствующих лагерей в самом ХДС. По этой причине она не заняла никаких должностей в действующем Кабмине.