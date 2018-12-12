С марта 2019 пенсии будут пересчитываться автоматически

C 1 марта 2019 года перерасчет пенсий будет происходить автоматически. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.

«1 марта 2019 года состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждое 1 марта следующего года осовременивание пенсий будет производиться автоматически», — сказал Розенко, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.

Он также напомнил, что 1 января 2019 года состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.

«Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года», — отметил Розенко.

Напомним, в связи с изменением прожиточного минимума в Украине с 1 декабря 2018 года также будет проведен пересчет пенсий.