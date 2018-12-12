Бывший юрист Трампа Майкл Коэн получил три года

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил в среду бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, ранее признавшего вину в финансовых махинациях и иных преступлениях, к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.
Коэн приговорен к 36 месяцам тюремного заключения. Ранее экс-юрист Трампа признал вину в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере, предоставлении ложных сведений финансовым организациям США и даче ложных показаний Конгрессу.
На слушаниях перед вынесением приговора Коэн заявил: «Я в полной мере беру на себя ответственность за все действия, в которых признался: как за личные, так и за те, которые касаются президента США». Коэн также отметил, что «на темный путь» его «привела слепая верность» по отношению к Трампу. «Я полагал, что мой долг — покрывать его грязные дела», — сказал юрист.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016