Бывший юрист Трампа Майкл Коэн получил три года

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил в среду бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, ранее признавшего вину в финансовых махинациях и иных преступлениях, к трем годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Коэн приговорен к 36 месяцам тюремного заключения. Ранее экс-юрист Трампа признал вину в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере, предоставлении ложных сведений финансовым организациям США и даче ложных показаний Конгрессу.

На слушаниях перед вынесением приговора Коэн заявил: «Я в полной мере беру на себя ответственность за все действия, в которых признался: как за личные, так и за те, которые касаются президента США». Коэн также отметил, что «на темный путь» его «привела слепая верность» по отношению к Трампу. «Я полагал, что мой долг — покрывать его грязные дела», — сказал юрист.