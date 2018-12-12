Футуристический город Неом в саудовской пустыне могут так и не построить

Не так давно наследный принц Саудовской Аравии провел встречу с бизнесменами, на которой они услышали довольно откровенное признание относительно проекта футуристического города Неом на пустынном побережье Красного моря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
«Никто не будет инвестировать в проект в течение многих лет», — признал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, рассказал коллега одного из присутствовавших на этой встрече участников.
Издание отмечает, что эти слова наследника престола говорят о том, что кризис, вызванный убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, угрожает подорвать планы Эр-Рияда модернизировать королевство при поддержке иностранного капитала и опыта.
Один из консультантов проекта по частным инвестициям отметил, что будущее Неома теперь точно под вопросом. Другие консультанты, в том числе известный архитектор Норман Фостер, дистанцировались от проекта из-за рисков испортить себе репутацию, сотрудничая с саудитами.
На встрече с инвесторами принц Мухаммед пообещал вкладывать больше средств в традиционную экономику, хотя главной своей целью он ставит избавление страны от нефтезависимости.
Неом находится на северо-западном побережье королевства. Сейчас он состоит из пары дворцов, где король Сальман Аль Сауд отдыхает летом. Также там находится курорт, который принимает делегации финансистов и экспертов. Эр-Рияд представил проект делового и промышленного города Неом в пустыне в прошлом году. Мухаммед бен Сальман отмечал, что футуристический город должен помочь королевству стать страной XXI века. После воплощения проекта в жизнь, указывал он, Саудовская Аравия будет исповедовать более толерантную форму ислама и станет открытой для других религий.
Как указывала газета The Wall Street Journal, проект должны были финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund и частные инвесторы. Руководителем проекта был выбран Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого Siemens. Проект оценивается в $500 млрд.
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