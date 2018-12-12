Войти
Землю нельзя будет продавать даже в случае непродления моратория
резонанс
Землю нельзя будет продавать даже в случае непродления моратория
Порошенко назвал события в Керченском проливе войной
позиция
Порошенко назвал события в Керченском проливе войной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

планы
RSS

Футуристический город Неом в саудовской пустыне могут так и не построить

408
Футуристический город Неом в саудовской пустыне могут так и не построить

Не так давно наследный принц Саудовской Аравии провел встречу с бизнесменами, на которой они услышали довольно откровенное признание относительно проекта футуристического города Неом на пустынном побережье Красного моря. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Никто не будет инвестировать в проект в течение многих лет», — признал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, рассказал коллега одного из присутствовавших на этой встрече участников.

Издание отмечает, что эти слова наследника престола говорят о том, что кризис, вызванный убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, угрожает подорвать планы Эр-Рияда модернизировать королевство при поддержке иностранного капитала и опыта.

Один из консультантов проекта по частным инвестициям отметил, что будущее Неома теперь точно под вопросом. Другие консультанты, в том числе известный архитектор Норман Фостер, дистанцировались от проекта из-за рисков испортить себе репутацию, сотрудничая с саудитами.

На встрече с инвесторами принц Мухаммед пообещал вкладывать больше средств в традиционную экономику, хотя главной своей целью он ставит избавление страны от нефтезависимости.

Неом находится на северо-западном побережье королевства. Сейчас он состоит из пары дворцов, где король Сальман Аль Сауд отдыхает летом. Также там находится курорт, который принимает делегации финансистов и экспертов. Эр-Рияд представил проект делового и промышленного города Неом в пустыне в прошлом году. Мухаммед бен Сальман отмечал, что футуристический город должен помочь королевству стать страной XXI века. После воплощения проекта в жизнь, указывал он, Саудовская Аравия будет исповедовать более толерантную форму ислама и станет открытой для других религий.

Читайте также: «Евробляхеры» нашли способ, как не растаможивать свои автомобили

Как указывала газета The Wall Street Journal, проект должны были финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund и частные инвесторы. Руководителем проекта был выбран Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого Siemens. Проект оценивается в $500 млрд.

Саудовская Аравия, Джамаль Хашукджи, Неом
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016