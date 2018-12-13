Саммит ЕС пообещает помощь Украине, но не введет новые санкции против РФ, – СМИ

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе предложат помощь украинским регионам, пострадавшим от действий России в Азовском море, но новые санкции против России не будут введены. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на проект выводов саммита, который открывается в четверг.
По данным издания, в проекте не упоминается о рассмотрении дальнейших санкций против России из-за отсутствия согласия между государствами-членами.
Дипломаты рассчитывают на продолжение существующих санкций, но не достигнут консенсуса по увеличению давления, к которому призывает ряд стран.
Один из немецких дипломатов подтвердил, что в Евросоюзе отсутствует консенсус по введению новых санкций против России за действия в Азовском море.
В то же время ЕС готовит предложение по финансовым и других мерам, направленным на помощь районам Восточной Украины, которые испытывают негативный эффект из-за того, что Россия мешает свободному судоходству в Азовском море.
«ЕС готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки в пользу пострадавших регионов Украины», — говорится в выводах.
Напомним, Украина предлагает ЕС ввести персональные санкции против российских военных, участвовавших в актах агрессии против Украины, ограничить возможности российских азовских портов и др.
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