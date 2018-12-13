Порошенко договорился с НАТО о мониторинге ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с НАТО об организации Североатлантическим альянсом воздушного и морского мониторинга ситуации в Азово-Черноморском регионе.
«Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно», — сказал Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг в Брюсселе по итогам состоявшихся переговоров, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что такая мониторинговая миссия НАТО поможет лучше оценить ситуацию в этом регионе.
При этом Йенс Столтенберг, который выступал перед Петром Порошенко, о наличии такой договоренности не упомянул, однако сообщил, что НАТО продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.
Вместе с тем, в официальном аккаунте Порошенко в Твиттер после пресс-конференции был размещен твит на английском языке следующего содержания: «Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе. Мы приветствовали бы запуск (англ. „We would welcome launching“ — Ред.) миссий НАТО по воздушному и морскому мониторингу».
При этом другой опубликованный твит президента на украинском языке на эту же тему звучит следующим образом: «Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016