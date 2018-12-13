Порошенко договорился с НАТО о мониторинге ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с НАТО об организации Североатлантическим альянсом воздушного и морского мониторинга ситуации в Азово-Черноморском регионе.

«Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно», — сказал Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг в Брюсселе по итогам состоявшихся переговоров, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что такая мониторинговая миссия НАТО поможет лучше оценить ситуацию в этом регионе.

При этом Йенс Столтенберг, который выступал перед Петром Порошенко, о наличии такой договоренности не упомянул, однако сообщил, что НАТО продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.

Вместе с тем, в официальном аккаунте Порошенко в Твиттер после пресс-конференции был размещен твит на английском языке следующего содержания: «Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе. Мы приветствовали бы запуск (англ. „We would welcome launching“ — Ред.) миссий НАТО по воздушному и морскому мониторингу».

При этом другой опубликованный твит президента на украинском языке на эту же тему звучит следующим образом: «Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО».