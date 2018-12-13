Чиновники «наградят» себя за томос новой структурой

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что в связи с предоставлением томоса в ближайшее время в Украине будет создана Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы создаем в следующем году в связи с предоставлением томоса еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести», — сказал Нищук.
По его словам, на этот орган будет возложена работа с национальными меньшинствами.
«Чтобы у нас прекращались любые вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к любому этносу. Мы поликонфесийности страна, мы мультикультурное страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты», — добавил министр.
Он отметил, что новая госслужба будет координироваться Министерством культуры, а проект по его созданию в ближайшее время будет передан на рассмотрение правительственного комитета.
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