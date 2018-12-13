Россия не хочет видеть Павелко в УЕФА

Как только стало официально известно, о том, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выдвинут Украиной на выборы в УЕФА, российские СМИ резко и болезненно отреагировали на такую новость. Сразу несколько кремлевских изданий сообщили о том, что Павелко теперь якобы «должны посадить в тюрьму», пишет Багнет.

Полный список претендентов, из 11 человек, на должности вице-президентов в Исполкоме, УЕФА опубликовал на этой неделе. Среди кандидатов впервые за 14 лет не оказалось фамилии давнего лоббиста интересов российского футбола Григория Суркиса. И точно также впервые — появилась фамилия Павелко.

Суркис не смог выдвинуть свою кандидатуру в УЕФА по причине того, что не является действующим членом Федерации футбола Украины. Более того, ни один из представителей Исполкома ФФ Украины не предложил рассмотреть персону Суркиса в качестве даже потенциального участника выборов.

Реакция на такую новость из мира украинского футбола со стороны российских средств массовой информации последовала незамедлительно. Сразу несколько кремлевских изданий в свойственной им манере лжи и пропаганды опубликовали материалы о Павелко со следующими заголовками.

«Президента федерации футбола Украины могут посадить: слишком много работает»

«Президент Федерации футбола Украины получит от 5 до 10 лет тюрьмы»

«Президент Федерации футбола Украины получит от 5 до 10 лет тюрьмы — НАПК»

В указанных статьях изложена абсолютно не отвечающая действительности информации, которая, к тому же, вложена в уста Национального агентства по противодействую коррупции в Украине (НАПК). В самом же НАПК, видимо, даже и не догадываются, что сделали какие то подобные заявления российским журналистам, отмечает издание.

В целом, по мнению СМИ, агония кремлевских СМИ вполне объяснима. России не выгоден Павелко, как член исполкома УЕФА. Кандидатура Суркиса утраивала Путина куда больше, особенно после того, как украинский бизнесмен лично занимался лоббизмом проведения ЧМ −2018 в РФ.

Можно предположить, что кремлевская пропагандистская машина включиться на всю свою мочь в преддверье самых выборов УЕФА, которые запланирован в феврале 2019 года. Следует уже запасаться попкорном и начинать следить за увлекательными историями РосСМИ о том, как «Павелко ест детей на завтрак». В УЕФА за этим тоже, своре всего, будут пристально следить. И хочется верить, что сделают правильные выводы, пишет издание.