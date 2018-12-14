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Глава УАПЦ еще не решил, кого поддержит на пост предстоятеля Объединенной церкви

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Глава УАПЦ еще не решил, кого поддержит на пост предстоятеля Объединенной церкви

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий сообшил, что еще не определился с тем, за кого будет голосовать на объединительном соборе 15 декабря в Киеве.

«Я фактически еще не определился, за кого я буду голосовать, еще кандидатов нет... Я свою кандидатуру не буду выставлять. Бог мне мысль такую добрую прислал, потому что уже в октябре месяце пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, мне пришло и, наверное, патриарху Филарету (глава УПЦ-КП — Ред.), чтобы мы не ставили на голосование — ни один, ни второй», — сказал глава УАПЦ в интервью Радио Свобода, тезисы которого опубликованы в пятницу.

По его словам, он, как и другие архиереи и священнослужители, с получением Томоса должен будет входить в правовое, каноническое поле, «которого мы, я признаюсь сам за себя, не очень придерживались».

«На жертвы я уже иду, пошел, что не предлагаю себя предстоятелем. На жертвы я еще могу пойти... я не гордый человек, я могу поклониться. Когда-то сказал... что я согласен блаженнейшему Онуфрию (глава УПЦ (МП) — Ред.) поклониться, если он найдет в себя силу, отойдет от Москвы и мы объединимся», — сказал предстоятель УАПЦ.

При этом Макарий отметил, что переживает за перспективу проведения Объединительного собора.

Касательно регламента собора глава УАПЦ высказал мнение, что следовало бы «другой вариант применить: объединиться вокруг Томоса, временно или с экзархами, или митрополита направить, чтобы побеседовать, объединиться». «Когда объединение успешно прошло вокруг Томоса, тогда можно было провести собор. Моя мысль была такая. Дай боже, чтобы не было никаких эксцессов на Соборе, чтобы не было никаких обострений», — сказал он.

Предстоятель УАПЦ также высказал предположение, что «если бы не было аннексии Крыма, не было Путина, который ввел войска на восток Украины, я думаю, что, может, у нас и Томоса этого бы не было».

По его словам, если РФ выведет войска из Украины, российская церковь может, в том числе на ныне оккупированных территориях, остаться. «Не уберет войска, будет дальнейшим воевать с Украиной — украинцы найдут у себя силу, и те, что на востоке Украины найдут в себе силу... и российская церковь будет раз за разом уменьшаться», — отметил Макарий.

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Объединительный собор по созданию Поместной православной церкви в Украине пройдет в Киеве 15 декабря в соборе Святой Софии. Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос избранному предстоятелю 6 января 2019 года.

УАПЦ, Томос, Объединительный собор, Макарий
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