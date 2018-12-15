Новую церковь возглавит митрополит, а не патриарх, как того и хотели в Константинополе

Новую украинскую православную церковь будет возглавлять предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх. Об этом говорится в проекте устава Церкви, который есть в распоряжении УП.

Как отмечают журналисты, документ является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата. Правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Но уже из этого проекта известно, что на этом этапе титул патриарха глава новой Украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Как и хотели в Константинополе, Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Предстоятеля автокефальной Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.

Миро для новой Церкви будет вариться Константинопольской церковью.

Отметим, что в настоящее время на Софийской площади в Киеве уже началась совместная молитва иерархов за автокефалию, ее открыли праздничные колокола.

Напомним, 15 декабря в Софии в Киеве пройдет Объединительный собор, который выберет предстоятеля новой церкви и утвредит ее устав. В мероприятии примут участие как почетные гости президент Украины Петр Порошенко и спикер ВР Украины Андрей Парубий.