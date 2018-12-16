В США одобрили создание в Украине новой церкви

Посольство США в Украине прокомментировало итоги прошедшего вчера в Киеве объединительного собора, целью которого было избрание главы украинской автокефальной церкви. Диппредставительство назвало случившееся историческим событием и поздравило украинцев с созданием независимой церкви.
«Поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви», — говорится в сообщении американского посольства, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter.
В заявлении также сказано, что США поддерживают данную украинцам возможность «выбирать самостоятельно, как исповедовать свою религию». «Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить и преуспевать вместе», — добавили в посольстве.
Напомним, что по итогам объединительного собора, в котором участвовали украинские иерархи преимущественно Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), главой автокефальной церкви Украины стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Избранному главе предстоит теперь отправиться в Стамбул и получить томос об автокефалии от главы Константинопольского патриархата Варфоломея.
Президент Петр Порошенко, который также присутствовал на соборе, объявил 15 декабря днем создания в стране независимой от России церкви. «Сегодня, 15 декабря, этот день войдет в историю как священный день создания автокефальной поместной православной церкви Украины, день окончательного обретения независимости от России», — написал Порошенко в Twitter по итогам собора.
В РПЦ итоги объединительного собора не признали, назвав мероприятие «канонически ничтожным». Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков подчеркнул, что «раскольники выбрали раскольника». «Для нас это событие ровно ничего не означает», — сказал он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016