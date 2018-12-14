По маршруту Запорожье - Днепр - Ужгород запускают поезд

«Укрзализныця» с 16 декабря запустит новый поезд № 3/4 по маршруту Запорожье — Днепр — Ужгород. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«В воскресенье запускаем новый поезд. Он обеспечит сообщения Днепра, Запорожья, а также Белой Церкви с Закарпатьем. „Ночной Экспресс“ № 3/4 Запорожье — Днепр — Ужгород в первый рейс отправится 16 декабря. Новый маршрут станет мощным импульсом для развития туристической Украины», — написал он.

Кравцов отметил, что поезд будет останавливаться во Львове, Воловце и на станции Мукачево.

«Вагоны в этом сочетании прошли капитально-восстановительный ремонт, а график составлен с учетом пожеланий пассажиров», — написал он.