По маршруту Запорожье - Днепр - Ужгород запускают поезд

«Укрзализныця» с 16 декабря запустит новый поезд № 3/4 по маршруту Запорожье — Днепр — Ужгород. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
«В воскресенье запускаем новый поезд. Он обеспечит сообщения Днепра, Запорожья, а также Белой Церкви с Закарпатьем. „Ночной Экспресс“ № 3/4 Запорожье — Днепр — Ужгород в первый рейс отправится 16 декабря. Новый маршрут станет мощным импульсом для развития туристической Украины», — написал он.
Кравцов отметил, что поезд будет останавливаться во Львове, Воловце и на станции Мукачево.
«Вагоны в этом сочетании прошли капитально-восстановительный ремонт, а график составлен с учетом пожеланий пассажиров», — написал он.
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