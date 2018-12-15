Суд в США признал неконституционной главную реформу Обамы

Федеральный судья Рид О’Коннор в городе Форт-Уэрт, штат Техас, признал неконституционным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный как «Обамакер», сообщает The Wall Street Journal. Этот закон демократами подавался как главное достижение администрации Барака Обамы, а обещание его отменить было одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.

С иском обратились правительства 20 штатов с республиканским большинством, которые утверждали, что отмена штрафа за отсутствие медицинской страховки лишила смысла весь закон. Представители 16 штатов, где правят демократы, оспаривали это положение и пообещали оспорить решение О’Коннора, в том числе в Верховном суде.

Президент США Дональд Трамп назвал вердикт «отличной новостью для Америки». «Вау, но неудивительно, что „Обамакер“ был признан неконституционным», — написал он в Twitter.

Обама провел реформу здравоохранения, пообещав, что в результате в стране не останется граждан без медицинской страховки. Ключевым моментом реформы стала обязанность каждого иметь медицинскую страховку — за ее отсутствие были предусмотрены штрафы, чтобы заставить покупать страховку молодых американцев, которые часто отказывались это делать.

Самыми «дорогими» расходными статьями реформы стали два пункта. Во-первых, страховым компаниям запретили повышать цену страховки в зависимости от состояния здоровья клиента на момент ее приобретения и наличия у него хронических заболеваний (pre-existing condition). Во-вторых, по родительской страховке медицинские услуги получали также дети до 26 лет.

Обама публично неоднократно обещал, что после реформы граждане смогут сохранить свои страховые планы, если они были ими удовлетворены. Однако в результате реформы стоимость медицинского страхования выросла, причем во многих штатах рост составил более 80–100%. Республиканцы неоднократно предъявляли этот сюжет как доказательство лжи Обамы десяткам миллионов американцев. После вступления закона в силу Обама объяснил свои слова несколько иначе: они имел в виду, что страховой план не изменится, если он предусмотрен новым законом.

Победивший на выборах в 2016 году Дональд Трамп в ходе выборной кампании обещал отменить реформу здравоохранения Обамы, однако не смог заручиться должной поддержкой в конгрессе. Тем не менее республиканцам удалось добиться отмены штрафа за отказ приобретать страховку, доказав, что правительство не имеет права заставлять американцев приобретать какие-либо услуги.