Посольство США посоветовало американцам держаться подальше от Объединительного собора

Посольство США рекомендует американцам в Украине в субботу, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине.
В частности, согласно информации посольства, ожидаются массовые акции религиозных мест по всей стране.
«В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране», — говорится в сообщении.
Американские дипломаты призывают быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.
Напомним, было заявлено, что полиция вывела 4000 человек для обеспечения порядка на Софийской площади в день проведения Объединительного собора.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016