Посольство США посоветовало американцам держаться подальше от Объединительного собора

Посольство США рекомендует американцам в Украине в субботу, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине.

В частности, согласно информации посольства, ожидаются массовые акции религиозных мест по всей стране.

«В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране», — говорится в сообщении.

Американские дипломаты призывают быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.

Напомним, было заявлено, что полиция вывела 4000 человек для обеспечения порядка на Софийской площади в день проведения Объединительного собора.