Софийскую площадь охраняют почти 4 тысячи полицейских

Для обеспечения правопорядка на Софийской площади в Киеве привлечено около 4 тысяч правоохранителей. Об этом советник министра внутренних дел Шкиряк сказал в эфире телеканала «Прямой».

«На площади обстановка спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. К охране общественной безопасности привлечено около 4 тысяч сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии и, безусловно, принимаются все необходимые меры для защиты прав и свобод мирных граждан. Это и необходимость, вызвана временем и суровым тревожным настоящим. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы избежать каких-либо провокаций и внештатных ситуаций, потому что, к сожалению, мы живем во время постоянной террористической угрозы », - сказал Шкиряк.

Он добавил, что правоохранители будут действовать «в соответствии с теми обстоятельствами, которые есть или могут быть».

Координацию их действий на месте осуществляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, а также руководство подразделений, заметил Шкиряк.

Напомним, 15 декабря в Софии в Киеве пройдет Объединительный собор, который выберет предстоятеля новой церкви и утвредит ее устав. В мероприятии примут участие как почетные гости президент Украины Петр Порошенко и спикер ВР Украины Андрей Парубий.

В настоящее время на площади находятся тысячи людей, многие из которых прибыли из регионов.