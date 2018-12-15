Софийскую площадь охраняют почти 4 тысячи полицейских

Для обеспечения правопорядка на Софийской площади в Киеве привлечено около 4 тысяч правоохранителей. Об этом советник министра внутренних дел Шкиряк сказал в эфире телеканала «Прямой».
«На площади обстановка спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. К охране общественной безопасности привлечено около 4 тысяч сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии и, безусловно, принимаются все необходимые меры для защиты прав и свобод мирных граждан. Это и необходимость, вызвана временем и суровым тревожным настоящим. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы избежать каких-либо провокаций и внештатных ситуаций, потому что, к сожалению, мы живем во время постоянной террористической угрозы », - сказал Шкиряк.
Он добавил, что правоохранители будут действовать «в соответствии с теми обстоятельствами, которые есть или могут быть».
Координацию их действий на месте осуществляет первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, а также руководство подразделений, заметил Шкиряк.
Напомним, 15 декабря в Софии в Киеве пройдет Объединительный собор, который выберет предстоятеля новой церкви и утвредит ее устав. В мероприятии примут участие как почетные гости президент Украины Петр Порошенко и спикер ВР Украины Андрей Парубий.
В настоящее время на площади находятся тысячи людей, многие из которых прибыли из регионов.
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