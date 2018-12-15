Насиров объяснил, почему он до сих пор не на работе

Восстановленный в должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сможет вернуться на рабочее место только после того, как Кабинет министров подпишет соответствующее распоряжение. Об этом он заявил в интервью изданию «Вести».
По словам Насирова, он до сих пор не был у себя в офисе.
«В ГФС я еще не был. Есть определенная процедура — теперь Кабинет министров должен издать распоряжение, чтобы я приступил к своим обязанностям», — рассказал он.
Чиновник также обратил внимание, что Кабмин также до сих пор не подал апелляцию на решение о его восстановлении.
«Апелляции еще нет. Пока что мы слышали слухи или заявления отдельных лиц. Но не видели никакого заявления Кабинета министров. По закону апелляция возможна, и я к этому готов. И я думаю апелляционная инстанция подтвердит незаконность моего увольнения», — уверен чиновник.
Насиров уверен, что его личность многих не устраивает, ведь не все против детенизации и борьбы с контрабандой.
«Представьте должность главного мытаря страны. Когда ты занимаешься детенизацией экономики и реальной борьбой с контрабандой — ты очень нежеланный для людей, которые клали в миллионы в день в свои карманы от контрабанды, от фиктивного НДС. Для кого-то это стало проблемой и даже обернулось уголовным преследованием», — добавил он.
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.
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