Опубликован рейтинг худших паролей уходящего года

Компания SplashData, занимающаяся разработкой ПО для управления паролями, подготовила отчёт о самых худших и самых популярных паролях пользователей. Об этом пишет ITC.
Рейтинг составлен на базе утечек данных пользователей. В процессе составления отчёта было проанализировано 5 млн паролей.
Как свидетельствуют данные SplashData, даже несмотря на регулярные предупреждения о необходимости использовать сложные и надёжные пароли, люди продолжают использовать легко подбираемые комбинации символов в качестве паролей.
Уже пятый год подряд двумя самыми популярными паролями являются 123456 и password. Причём, последовательная комбинация цифр встречается в 5 случаях в ТОП10 самых худших паролей – ровно половина.
Также в этом году в перечне худших паролей дебютировало слово donald, которое заняло 23-строчку по популярности. Рядом с ним также расположились два новичка рейтинга: aa123456 и password1.
ТОП10 самых популярных паролей 2018 года по версии SplashData выглядит следующим образом:
123456, password, 123456789, 12345678, 12345, 111111, 1234567, sunshine, qwerty, iloveyou.
Генеральный директор SplashData Морган Слэйн называет странным поведение людей, которые продолжают подвергать себя риску, несмотря на частые публикации о взломах.
По его словам, люди делают именно то, чего не должны делать, например, используют свои собственные имена или имена знаменитостей (например, президента США) в качестве предсказуемых паролей.
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