Новая церковь будет формировать управленческие органы после получения Томоса

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что до получения Томоса церковь не будет принимать никаких весомых решений.
«Томос — тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии этой церкви», — заявил митрополит Епифаний в комментарии журналистам в воскресенье после служения литургии в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
На вопрос журналистов, как новая украинская церковь будет взаимодействовать с представителями Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины отметил: «Я уже сделал обращение. И сказал, что мы готовы принять их с братской любовью, взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор».
«Если мы этого не забудем, то не сможем перевернуть эту страницу и писать уже новую историю УПЦ ... Нам нужно еще сделать очень много работы в направлении нашего единства. Сначала мы должны засвидетельствовать наше единство, чтобы среди нас царил мир и согласие. Когда это увидят другие, я верю, что они придут к нам и мы вместе будем строить Украинскую православную церковь», — добавил предстоятель Православной церкви Украины.
Напомним, что Украинская поместная православная церковь была создана в субботу, 15 декабря.
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