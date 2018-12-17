Из 50 миллионов кошельков в сети Ethereum активны только 0,5%

В прошедшую субботу, 17 декабря, количество уникальных Ethereum-адресов преодолело отметку в 50 миллионов. Несмотря на подобный рост, число активных адресов упало на 68% в текущем году, и на данный момент оно составляет лишь 232 085, что составляет 0,5%, пишет The Block.

Самый резкий рост числа уникальных адресов в сети Ethereum состоялся 4 января. Тогда за 24 часа этот показатель увеличился на 352 888.

Ранее в браузере Opera появился встроенный Ethereum-кошелек. Мобильная версия программы для Android поддерживает децентрализованные приложения и токены стандарта ERC-20.