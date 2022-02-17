Twitter добавил возможность пожертвований в Ethereum

Twitter добавил поддержку Ethereum-адресов для своего мобильного сервиса по отправке пожертвований. Опция появилась спустя несколько месяцев после того, как соцсеть добавила возможность отправки донатов в биткоинах при помощи сети Lighting Network.

Теперь пожертвования на Ethereum-адреса доступны широкому кругу пользователей. Однако, в отличие от биткоинов, прямое подключение кошельков в сети Ethereum пока не предусмотрено. Для отправки доната необходимо вручную скопировать адрес кошелька.

В январе Twitter добавил возможность поставить NFT на фото профиля. Эта возможность стала доступна подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue с устройствами на базе операционной системы iOS. Теперь они могут привязывать свой аккаунт в социальной сети к криптовалютному кошельку и выбирать NFT для их использования в качестве фото профиля.