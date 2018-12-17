Трамп снова призвал ФРС не повышать учетную ставку

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране. Об этом Трамп написал в понедельник в Twitter накануне двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором, по прогнозу большинства экономистов, будет принято решение о повышении ставки.

Трамп назвал подобное решение невообразимым, заявив, что, по его мнению, против повышения ставки свидетельствуют такие факторы, как низкая инфляция в США и укрепление курса доллара, а также рост геополитических рисков во всем мире, например, социальные волнения во Франции, а также замедление экономического роста в Китае.

«Это невообразимо, что в условиях очень сильного доллара и практически отсутствующей инфляции, в то время как весь мир вокруг нас взрывается на части, Париж горит, Китай замедлился, ФРС может даже рассматривать вопрос о еще одном повышении ставки», — написал Трамп. Президент США завершил свое обращение к руководству американского центробанка призывом «добиться победы».

Трамп неоднократно критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.

В начале ноября ФРС, выполняющая функции центробанка США, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25%. В конце 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%, это было второе повышение после 2008 года. Оно объяснялось улучшением прогнозов регулятора по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. В течение 2017 года ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%. С начала 2018 года регулятор повышал ставку трижды: 21 марта — до 1,5-1,75%, 13 июня — до 1,75-2%, 26 сентября — до 2-2,25%.