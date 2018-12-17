На обслуживание госдолга Украина потратит почти треть бюджета

На погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен. Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает пресс-служба Минфина.
«2019 год — год крупнейшего вызова в истории Украины в финансировании внешнего и внутреннего долгов. На их погашение и обслуживание в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен. Это почти треть бюджета. Эти долги созданы не сегодня, они созданы предыдущими правительствами, и по ним пришел, как говорят американцы, pay day. Февраль, май, сентябрь — это месяцы пиковой нагрузки», — сказал Верланов.
По его словам, это вызов как для правительства, так и для всей страны. А новая программа с МВФ и консервативный бюджет на следующий год — ответ на эти вызовы. В целом Минфин смотрит на исполнении бюджета этого и следующего годов, если не с оптимизмом, то по крайней мере спокойно.
«Все, что надо было сделать, мы сделали. Риски известны, мы ими управляем, у нас есть план В, план С», — отметил заместитель министра.
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